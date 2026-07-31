Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Según el dicho popular, en Tàrrega son comerciantes y en Cervera, comediantes. No podría ser más cierto. Aunque la capital del Urgell acoja año tras año una de las ferias de teatro de calle más importantes de Europa, la creación escénica se concentra en la Segarra. Cuatro compañías establecidas en Cervera —Fadunito, Sound de Secà, Alea Teatre y Urko Maschinen— estrenan este año nuevos espectáculos y tres de ellas lo harán precisamente en FiraTàrrega.

Fadunito, compañía fundada en 2003 por Ivan Alcoba y Ferran Orobitg, presentará en octubre Xisblufa, una producción que supone “el reencuentro entre nosotros dos”, asegura Alcoba. La pieza quiere ofrecer una reflexión sobre la figura del poder a través de una propuesta que “juega con una participación mucho más elevada que en otros espectáculos”.

La interacción con el público también se hace presente en Laralaila, de Sound de Secà, que cierran la trilogía sobre el espacio público iniciada en 2019 con Possê y seguida en 2023 con +. Una de sus integrantes, Natàlia Morales, explica que se trata de “una celebración que regresa a los orígenes de las plazas con un ambiente festivo”. Berni Manzambi destaca que, en esta ocasión, “el formato es estático al estilo de un concierto, aunque muy musical y participativo”. Lo estrenarán en Tàrrega en septiembre, aunque este verano ya han ofrecido algunos ensayos abiertos.

Alea Teatre, por su parte, todavía no ha desvelado mucha información de su nuevo montaje, que también presenta en FiraTàrrega. “Nüwa es un show itinerante, visual y de gran formato que está inspirado en la diosa china de la creación”, detalla Albert Parra. La propuesta supone un “esfuerzo económico” para la compañía, que incorpora por primera vez animatrónicos como un dragón gigante que se moverá acompañado de baile y canto.

Urko Maschinen son los últimos en llegar. Se trata de una compañía formada por 5 jóvenes con experiencia en el sector y que presentan Vol.1, cuya puesta de largo también será en la capital del Urgell. “Es una historia evocadora que quiere provocar imágenes y reacciones alrededor del movimiento y la migración”, apunta Jon Arrizabalaga, director de la pieza.

El nexo en común entre las cuatro compañías es el teatro de calle, “aunque artísticamente somos todos muy distintos”, subrayó Ferran Orobitg. La coincidencia de cuatro proyectos teatrales profesionales en una ciudad de casi 10.000 habitantes se explica por inercia. “Cuando eres joven y ves que alguien está haciendo teatro, eso te sugiere y hace que te intereses”, afirma Parra. En ese sentido, la mayoría de miembros de las compañías cerverienses también han colaborado o actuado por otras en algún momento.

Según Alcoba, “entras en este mundo con alguna compañía y cuando entiendes cómo funciona y ves que puedes ganarte la vida, lo haces explicando tus propias historias”. Jon Arrizabalaga comparte la importancia del bagaje previo: “En Barcelona estudias teatro y tienes una visión diferente; aquí trabajas en la calle, que puede sonar romántico, pero si puedes vivir de ser actor es porque también haces de distribuidor, de productor o de montador”.

Dos de los grandes eventos que los distintos profesionales atribuyen al cultivo teatral en Cervera son la Passió y el Aquelarre, “donde entras de pequeño y se te empieza a despertar la vocación, ya que dispones de un espacio escénico donde expresarte”, considera Albert Parra. “En Tàrrega tienen la parte comercial de feria, pero no hay compañías porque no hay un motor de teatro de base como en Cervera”, añade Orobitg.

Falta de apoyo institucional

Aunque Cervera viva un buen momento en artes escénicas, “falta mucha conciencia del potencial de las compañías”, advierte Berni Manzambi. Las cuatro compañías lamentan que no haya compromiso político en programar y dar a conocer la riqueza teatral profesional del municipio. Algunas de ellas hace más de cinco años que no actúan en su ciudad y, aun así, su actitud no es de resignación, sino de ganas de revertirlo con propuestas como un festival donde todas pudieran presentar sus piezas.

Ferran Orobitg reconoce que “a nivel cultural ha habido siempre mucha inquietud”, pero que las iniciativas no tienen continuidad por falta de implicación institucional. Respecto a la celebración del Mil·lenari, los creadores también han echado en falta un “interés” por parte de la Paeria en incluir sus propuestas en la conmemoración.

Manzambi remarca “el orgullo” que supone para las cuatro compañías estrenar nuevas producciones este año y vivir un buen momento cada una por separado, pero también el conjunto teatral de Cervera. “Hemos trabajado en nuestras cosas y ahora surge de forma natural esta necesidad de unirnos y compartir”, admite Orobitg. El compañerismo entre ellas es intrínseco. “Urko Maschinen podemos ir de bolo gracias al equipo de sonido de Sound de Secà y de Fadunito”, comenta Arrizabalaga. Sin duda, la unión hace la fuerza tanto sobre el escenario como entre bastidores.