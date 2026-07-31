Cervera estudia el estado de las galerías soterradas de agua para evitar riesgos

Publicado por ALBERT JOVER SOLÉ Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera impulsará estudios sobre las galerías de agua de la ciudad para conocer su estado y prevenir posibles afectaciones. Esta iniciativa responde a “la preocupación a largo plazo por la existencia de unas minas (de agua) que puedan provocar derrumbes o daños estructurales en superficie como consecuencia de su degradación”, según el alcalde, Jan Pomés. El ayuntamiento ya ha iniciado las primeras actuaciones, como el contacto con un historiador para elaborar un estudio. Además, la semana pasada unidades especializadas en subsuelo de los Mossos d’Esquadra realizaron una primera inspección de algunas galerías y está previsto que lo repitan en septiembre. De cara al futuro, se impulsarán nuevas investigaciones. La primera será un estudio hidrológico y geológico para analizar el estado de las aguas y de los terrenos próximos a las galerías subterráneas. Paralelamente, se llevará a cabo una revisión de la planimetría existente de las minas. Con toda la información recopilada se redactará un estudio técnico que permita evaluar el grado de consolidación de las galerías y definir posibles actuaciones y proyectos de conservación. Pomés destacó la voluntad de desarrollar parte de estos trabajos mediante convenios y colaboraciones con universidades públicas catalanas.