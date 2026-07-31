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Cervera instala resaltes tras las quejas por carreras en el polígono

Se han colocado una docena de pasos en todo el municipio para pacificar el tráfico

La zona industrial de Cervera, donde se están habilitando varios badenes para evitar carreras. - X.SANTESMASSES

La zona industrial de Cervera, donde se están habilitando varios badenes para evitar carreras. - X.SANTESMASSES

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Xavi Santesmasses

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La Paeria de Cervera está ultimando la colocación de pasos elevados o badenes para los vehículos. Una parte se ha colocado en la zona del polígono industrial después de las quejas de los vecinos porque estas calles, con grandes rectas, son utilizadas por las noches para improvisar carreras de coches, lo que molesta tanto por el peligro que entrañan como por el ruido en las casas de las urbanizaciones vecinas.

Según el edil portavoz del PSC en Cervera, Antonio Delgado, el objetivo es la pacificación del tráfico viario y en total han colocado una docena de pasos elevados en la zona industrial y la avenida de Manresa, a petición de los vecinos por las velocidades que se alcanzan en estos espacios. También a demanda de la comunidad educativa se han colocado pasos elevados en las zonas escolares y se ha instalado uno más en la zona del centro de día. Las obras, financiadas con ayudas de la diputación de Lleida, las lleva a cabo la empresa Romero Polo, que también está ultimando el asfaltado de calles de la Ciutat Jardí que hasta hoy eran caminos, y mejoras en las avenidas Segrià, de la Pau, y las calles de la Punta del Biel y Tarròs.

El pleno ratifica la propuesta de obras del futuro Pla de Barris

El pleno de la Paeria dio luz verde ayer al proyecto para optar al Pla de Barris, que prevé una inversión de 12,7 millones de euros en la transformación del centro como pulmón verde y la creación y rehabilitación de nuevos equipamientos. La propuesta contó con la abstención del grupo de Solucions i Futur. Tanto SiF como ERC (que votó a favor) coincidieron en señalar que en la tramitación no se les ha consultado nada y criticaron que no haya ningún informe de viabilidad del mantenimiento que supondrán los diferentes proyectos. Aún así, ven el proyecto un activo de futuro.

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