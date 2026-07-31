Cervera instala resaltes tras las quejas por carreras en el polígono

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera está ultimando la colocación de pasos elevados o badenes para los vehículos. Una parte se ha colocado en la zona del polígono industrial después de las quejas de los vecinos porque estas calles, con grandes rectas, son utilizadas por las noches para improvisar carreras de coches, lo que molesta tanto por el peligro que entrañan como por el ruido en las casas de las urbanizaciones vecinas.

Según el edil portavoz del PSC en Cervera, Antonio Delgado, el objetivo es la pacificación del tráfico viario y en total han colocado una docena de pasos elevados en la zona industrial y la avenida de Manresa, a petición de los vecinos por las velocidades que se alcanzan en estos espacios. También a demanda de la comunidad educativa se han colocado pasos elevados en las zonas escolares y se ha instalado uno más en la zona del centro de día. Las obras, financiadas con ayudas de la diputación de Lleida, las lleva a cabo la empresa Romero Polo, que también está ultimando el asfaltado de calles de la Ciutat Jardí que hasta hoy eran caminos, y mejoras en las avenidas Segrià, de la Pau, y las calles de la Punta del Biel y Tarròs.