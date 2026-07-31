Choca contra coches aparcados y hiere a un peatón en Sidamon

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un vehículo chocó ayer al mediodía contra otros dos estacionados y, a consecuencia del impacto, un peatón resultó herido en Sidamon, en el tramo urbano de la N-II. El siniestro en la travesía se produjo a las 12.26 horas y el viandante sufrió una fractura en un brazo y resultó contusionado. Hasta el lugar acudieron Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y SEM. Por otra parte, ardió una furgoneta en La Seu y hubo retenciones en la N-230 en Vielha.