El Segrià sanciona a Urbaser por la mala recogida en contenedores

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consell del Segrià ha abierto un expediente sancionador a la adjudicataria de la recogida de basura en islas de contenedores, Urbaser, tras las quejas de la mayoría de municipios, una quincena, donde presta el servicio, según anunció el presidente del consell, David Masot. Así se comunicó a la firma en la reunión mantenida ayer entre el organismo, los alcaldes y la empresa. Los alcaldes llevan días denunciando que las bolsas de basura se amontonan en los puntos de recogida durante varios días porque no se cumplen los horarios y los camiones son viejos, de tal forma que en muchos de ellos chorrean líquidos que ensucian las calles que los consistorios deben volver a limpiar. Algunos, como es el caso de Aitona, Albatàrrec o Torres de Segre, amenazaron con no pagar por esta prestación hasta que se mejoren las condiciones que se habían pactado. Aseguran que esperaban una mejora sensible en esta prestación con la entrada en servicio de la nueva adjudicataria, pero o ha sido así. “Funcionó durante los primeros días pero luego se degradó hasta ser muy deficiente. Masot indicó que se trabaja en cuantificar el importe de la multa a la espera de una mejora que la empresa ya se ha comprometido a hacer (ver desglose). Usan contenedores Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià.