Un leridano huye de un control en Saidí y horas después se entrega

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La Guardia Civil ha imputado a un vecino de Lleida de 35 años acusado de darse a la fuga tras saltarse un control de drogas y alcohol en Saidí, no tener carnet y abandonar el coche en medio de la carretera. Le imputan tres delitos contra la seguridad en el tráfico: conducción temeraria, circular sin carnet y crear un grave riesgo para la circulación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 19 de julio durante un control de alcohol y drogas en la carretera A-1234 en Saidí cuando los agentes procedieron a dar el alta un vehículo y su conductor aceleró bruscamente y huyó. Se inició una persecución y el coche fugado circulaba a gran velocidad y obligó a otros conductores, que iban en sentido contrario a esquivarlo. Cinco kilómetros después perdió el control y quedó en medio de la calzada. El conductor huyó corriendo. Horas después, un hombre acudió al cuartel de la Guardia Civil de Fraga y se identificó como el conductor fugado. Los agentes hicieron las averiguaciones y confirmaron que era él, por lo que le imputaron.