En prisión por una violación grupal durante la noche de Fin de Año en Andorra

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Los dos principales implicados en una violación grupal ocurrida la noche de Fin de Año en un domicilio del Paso de la Casa, en Andorra, ingresaron ayer en la prisión después de ser detenidos el miércoles por la Policía por orden judicial. La violación fue grabada y hay tres investigados más.

Los dos encarcelados ya fueron detenidos en enero pero quedaron en libertad con cargos al no haber semillas bastantes indicios. La víctima tenía 17 años y se encontraba bajo los efectos del alcohol.