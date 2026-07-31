Reconstruyen el muro de contención en el Sot del Cinca, en Massalcoreig

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Empiezan los trabajos de reconstrucción del muro de contención en el Sot del Cinca, en Massalcoreig. Las obras son una reparación para evitar riesgos de inundación de las fincas, junto con la vía de desembalse de este tramo de río, ya construida por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El coste es de unos 50.000 euros y dan respuesta a reclamaciones de los municipios de la Granja d'Escarp y Massalcoreig y de los propietarios de las fincas.

El muro se ha ido deteriorando con las diversas crecidas del caudal del río de los últimos años, provocando inundaciones en los campos frutales de Sot del Cinca.

Se espera que las afectaciones se reduzcan gracias a las reparaciones del muro y los efectos que resulte conjuntamente con la vía de desembalse del CHE de 300 metros de longitud y ubicado al lado de la confluencia del Cinca y el Segre.