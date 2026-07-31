Riner inaugura la rehabilitación de la Casa Gran del Miracle

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inagurará esta tarde la rehabilitación de la Casa Gran del Santuari del Miracle. Las obras, con un presupuesto de 2,7 millones de euros, han convertido este antiguo albergue de peregrinos en un nuevo equipamiento cultural, museístico y turístico planteado como centro de interpretación del barroco. Los trabajos han permitido consolidar la estructura del edificio, la reparación de las cubiertas y fachadas, además de la museización de distintos espacios, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética. La semana pasada el consistorio llevó a cabo el reconocimiento oficial al equipo técnico que ha efectuado las obras.

La rehabilitación de la Casa Gran ha contado con la subvención del ministerio de Industria y Turismo y con otra ayuda de 156.300 euros destinados a la fachada norte, financiado en este caso por la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat, el IEI y la Diputación.

Está previsto que al acto también asistan el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, el presidente de la Diputación, Joan Talarn y el subdelegado del Gobierno, José Crespín.