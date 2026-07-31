Sant Guim, de Festa Major hasta el lunes

Publicado por ALBERT JOVER SOLÉ Creado: Actualizado:

Sant Guim de Freixenet ya está de fiesta. La localidad arrancó ayer su Festa Major, que se prolongará hasta el lunes, con una treintena de actividades programadas por el ayuntamiento para todos los públicos.

El pistoletazo de salida debía darse ayer con un baño nocturno en las piscinas municipales y una sesión de cine al aire libre. Hoy viernes será el turno del ya tradicional Sopar de Barraques, organizado por una quincena de entidades y comercios locales, con propuestas gastronómicas a tan solo dos euros la ración. A continuación, se recuperará la gincana festiva por la calle Major que sustituirá el Correbarra, siete años después, con un centenar de jóvenes inscritos. La jornada acabará con música a cargo de los dj’s Anna Gisbert y Buzi.

Entre las novedades de este año, el sábado por la mañana se instalará un rocódromo para que los más pequeños puedan escalar con seguridad una pared de siete metros de altura. Además, el emblemático edificio del Sindicato Modernista abrirá sus puertas tanto el sábado como el domingo, de 12.00 a 13.00 horas, con la exposición de varios proyectos de remodelación del edificio.

Durante el fin de semana también se celebrará el Concurs de Pintura Ràpida, que llega a su 24 edición. Los premios, valorados en más de 2.500 euros, se entregarán el domingo a las 18.00 horas y las obras quedarán expuestas hasta el lunes en el Centre Cívic.

El domingo por la noche será el momento del espectáculo El Experimento, del mentalista e hipnotista Alex Ruiz, que leerá las mentes de los asistentes.

El programa festivo incluye además un campeonato de pádel, pasacalles popular, escala en hi-fi, concierto de Ready to Rock, sesiones de baile con Excelsior y Banda Sonora, parque acuático, Trobada de Motos y espectáculo infantil con Albert Show, entre otras propuestas.