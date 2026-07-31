Sant Llorenç renuncia a gestionar la guardería y la cede al Govern

La guardería municipal de Sant Llorenç pone fin a su actividad, cerrando una etapa tras años ofreciendo un servicio educativo en el municipio. A partir de septiembre, la atención a la primera infancia seguirá integrada en el Insititut Escola y pasará a ser gestionada por el departamento de Educación. Este cambio de modelo permitirá reducir de forma muy significativa el coste que hasta ahora asumía el municipio.

La gestión directa de la guardería generaba un déficit anual de 40.000 euros. Con el traspaso, el ayuntamiento únicamente aportará 5.000 euros al año mediante un convenio de colaboración con el departamento. Además, Educación asumirá los gastos del servicio, mientras que el consistorio seguirá haciéndose cargo del mantenimiento del edificio.

El cambio de gestión también tendrá consecuencias para la plantilla. Según un comunicado municipal, las condiciones fijadas por la Generalitat no contemplan la subrogación del personal de la guardería. Ante esta situación, el ayuntamiento estudió distintas alternativas para las trabajadoras, entre ellas, ofrecerles otros puestos de trabajo municipales con las mismas condiciones laborales o una posible incorporación en la Fundació La Vall para gestionar el comedor escolar y el instituto-escuela. Finalmente, las tres empleadas comunicaron su voluntad de finalizar la relación laboral con el consistorio.

El pasado 10 de julio el consistorio notificó el procedimiento de extinción de los contratos y el abono de las indemnizaciones, calculadas en 20 días de salario por año trabajado. El importe total asciende a 33.464 euros. Una de las trabajadoras ya ha aceptado y firmado la documentación, mientras que las otras están revisando la propuesta.

El consistorio agradeció la dedicación y profesionalidad de todas las personas que han formado parte de la guardería, convirtiéndola en un referente educativo.