La Segarra, en contra de la instalación de tres plantas de biogás en Tarroja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consell de la Segarra aprobó el miércoles, con la abstención de los tres representantes del PSC, pedir una moratoria para la instalación de plantas de biogás en la comarca. La portavoz de Junts y alcaldesa de Tarroja, Imma Secanell, manifestó la necesidad de que estás plantas sean proporcionales a las necesidades del territorio. En Tarroja están proyectadas tres plantas de biogàs con capacidad para tratar 150.000 y 170.000 toneladas de residuos orgánicos, “cuando con solo una se podrían tratar todos los residuos ganaderos de la comarca”. Para Secanell, las propuestas supondrían una hipoteca de la superficie del municipio, tanto en su crecimiento económico como por la circulación permanente de tráfico pesado. Para la edil la elección de Tarroja responde a que es zona zepa y por el paso por la población de una conducción principal de gas donde vertirán el gas las plantas.

Para el conseller de ERC Josep Llobet, la instalación de estas plantas “desproporcionadas para el territorio” responde a intereses de llevar hasta la Segarra otros tipos de residuos orgánicos, diferentes a los residuos ganaderos, de otros territorios.

En otro orden, el consell adjudicó a Lleure Qualia de Tàrrega el contrato de servicio de comedor escolar en toda la comarca para los próximos 5 años, 2 de contrato y 3 de prórrogas. El contracto beneficia a 1.033 estudiantes de Cervera y Guissona, y 144 de las escuelas de Ribera d’Ondara, Sant Ramon, Els Plans de Sió y Sanaüja. El importe és de 1.786.024 euros. En el pleno se aprobaron, con la abstención del PSC, las alegaciones contra el plan territorial de renovables (Plater).