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SUCESOS

Vecinos de Soses homenajean a la mujer asesinada y exigen justicia

Depositan flores en el lugar donde fue atacada cuando salió a pasear con su perra

Los vecinos de Soses se volcaron ayer en el acto para recordar a Dolors, la vecina asesinada. - PAU PASCUAL PRAT

Los vecinos de Soses se volcaron ayer en el acto para recordar a Dolors, la vecina asesinada. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por
Maria MolinaPeriodistaREDACCIÓN

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Decenas de vecinos de Soses se concentraron ayer por la tarde para homenajear a Dolors Agustí, la vecina de 75 años que fue asesinada el pasado sábado 18 cuando salió a pasear con su perra, y reclamar justicia. El presunto autor es un joven de la localidad de 18 años (ver desglose). El crimen generó una gran alarma social. La concentración se inició a las 20.00 horas en la plaza del Ajuntament y, posteriormente, los participantes hicieron una marcha hasta el camino de La Velleta de Sisó, donde se cometió el crimen. Allí depositaron flores y leyeron un manifiesto. “Hoy nos unimos en este acto en memoria de Dolors para hacer que su recuerdo y su cordialidad continúen vivos entre todos nosotros”. La comitiva silenciosa llegó hasta el lugar de los hechos, donde se depositaron flores “como muestra de nuestro respeto y amor”, finalizó el discurso leído por una vecina. “Todavía no nos los creemos, no hay explicación”, señaló un vecino.

La mujer fue asesinada la noche del sábado 18 cuando salió a pasear con su perra Pipa. Su mascota regresó sin ella y eso fue lo que encendió las alarmas. Se inició una búsqueda. Un vecino halló su cuerpo sin vida en un maizal. Presentaba varios cortes, al menos uno de ellos en el cuello. En cuanto a la investigación, las cámaras de seguridad de un supermercado fueron claves para que los investigadores identificaran al supuesto autor. En el lugar del crimen, junto al maizal, se hallaron cristales de una botella de cerveza de litro. Los Mossos acudieron a los establecimientos por si esa tarde alguien había comprado este tipo de botella. En uno de ellos, las cámaras grabaron al joven ahora encarcelado comprándola.

Un joven de 18 años del pueblo, encarcelado como supuesto autor

Los Mossos detuvieron dos días después al presunto autor, un joven de 18 años de la localidad. El jueves de la semana pasada, la magistrada de la Plaza 3 de la sección de Instrucción del tribunal de instancia de Lleida decretó prisión provisional comunicada. La magistrada acordó esta medida tras solicitarlo la Fiscalía en base a los indicios recopilados por los Mossos d’Esquadra. El investigado respondió a todas las preguntas y negó haber matado a la mujer que había salido a pasear con su perra.

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