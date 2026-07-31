Vecinos de Soses homenajean a la mujer asesinada y exigen justicia

Publicado por Maria Molina Periodista REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Decenas de vecinos de Soses se concentraron ayer por la tarde para homenajear a Dolors Agustí, la vecina de 75 años que fue asesinada el pasado sábado 18 cuando salió a pasear con su perra, y reclamar justicia. El presunto autor es un joven de la localidad de 18 años (ver desglose). El crimen generó una gran alarma social. La concentración se inició a las 20.00 horas en la plaza del Ajuntament y, posteriormente, los participantes hicieron una marcha hasta el camino de La Velleta de Sisó, donde se cometió el crimen. Allí depositaron flores y leyeron un manifiesto. “Hoy nos unimos en este acto en memoria de Dolors para hacer que su recuerdo y su cordialidad continúen vivos entre todos nosotros”. La comitiva silenciosa llegó hasta el lugar de los hechos, donde se depositaron flores “como muestra de nuestro respeto y amor”, finalizó el discurso leído por una vecina. “Todavía no nos los creemos, no hay explicación”, señaló un vecino.

La mujer fue asesinada la noche del sábado 18 cuando salió a pasear con su perra Pipa. Su mascota regresó sin ella y eso fue lo que encendió las alarmas. Se inició una búsqueda. Un vecino halló su cuerpo sin vida en un maizal. Presentaba varios cortes, al menos uno de ellos en el cuello. En cuanto a la investigación, las cámaras de seguridad de un supermercado fueron claves para que los investigadores identificaran al supuesto autor. En el lugar del crimen, junto al maizal, se hallaron cristales de una botella de cerveza de litro. Los Mossos acudieron a los establecimientos por si esa tarde alguien había comprado este tipo de botella. En uno de ellos, las cámaras grabaron al joven ahora encarcelado comprándola.