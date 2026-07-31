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Más de una veintena de actos culturales para este verano

Concierto de Raquel Sala en el Carrer Fosc de Su de Riner.

Concierto de Raquel Sala en el Carrer Fosc de Su de Riner.

Publicado por
Xavi Santesmasses

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El programa Riner es Cultura llevará a cabo este verano un total de 21 actos culturales, lúdicos y artísticos entre conciertos, fiestas populares y talleres de teatro, entre otros. Según el alcalde, Joan Solà, el objetivo de este certamen “es acercar la cultura a la ciudadanía y también a los visitantes de Riner durante los periodos vacacionales”, dijo. El pasado viernes se celebró el concierto de Raquel Sala en el marco del festival Itinera.

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