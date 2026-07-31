Más de una veintena de actos culturales para este verano

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

El programa Riner es Cultura llevará a cabo este verano un total de 21 actos culturales, lúdicos y artísticos entre conciertos, fiestas populares y talleres de teatro, entre otros. Según el alcalde, Joan Solà, el objetivo de este certamen “es acercar la cultura a la ciudadanía y también a los visitantes de Riner durante los periodos vacacionales”, dijo. El pasado viernes se celebró el concierto de Raquel Sala en el marco del festival Itinera.