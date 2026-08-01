Mural sobre biodiversidad y patrimonio en Castellón

Castelló de Farfanya inaugurará mañana un nuevo mural artístico ubicado en la calle Calvari, delante de la escuela Santa Maria, con el objetivo de poner de relieve la biodiversidad, el patrimonio y la identidad del municipio. La obra ha sido creada por el artista local Jonathan Arrarás y representa diferentes especies de fauna y flora autóctonas en una composición de carácter aventurero e infantil, adaptada en su emplazamiento al lado del centro educativo. Además, integra de forma creativa los colores del escudo municipal y un mapa de Castellón en el cual destacan tres de sus monumentos más emblemáticos. El proyecto incorpora una vertiente participativa. El próximo septiembre, los alumnos del colegio pintarán una serie de palabras convirtiendo el mural en una obra colaborativa. El alcalde, Omar Noumri, destacó que iniciativas como esta contribuyen a reforzar la identidad local y la protección del patrimonio.