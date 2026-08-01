Un vehículo con cinco ocupantes sale de la vía y cae dentro de una acequia en Aitona

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Un coche con cinco ocupantes cayó ayer tarde al interior de una acequia en Aitona. El siniestro se produjo a media tarde cuando, por causas que no han trascendido, un turismo salió de la vía a la carretera LP-7041 y acabó cayendo al interior de la acequia. El Sistema de Emergencias Médicas prestó una atención a los afectados que, según las primeras informaciones, resultaron ilesos. Los Bomberos de la Generalitat fueron alertados a las 18.26 horas e inicialmente activaron cinco dotaciones, aunque finalmente sólo actuó una. Por lo visto en el vehículo iban varios miembros de una familia. El coche cayó dentro de la acequia, de un metro y medio de ancho por un metro de profundidad. Inicialmente, una persona quedó atrapada en el interior.

Sin embargo, a la llegada de los Bomberos, todos los ocupantes estaban fuera del coche, donde fueron atendidos por el SEM. Por otra parte, ayer en Andorra, el conductor de un coche se encontró mal y el vehículo cayó por un desnivel en Encamp. El coche quedó cerca del río. Un motorista resultó herido grave en una caída en el Principado.