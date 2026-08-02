El Archivo incorpora el fondo de la Sociedad Electromolinera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El archivo comarcal de lo Alta Ribagorça ha incorporado el fondo documental de la Sociedad Electromolinera de Taüll, un conjunto de documentación que permite reconstruir más de un siglo de actividad de esta entidad, estrechamente vinculada a la explotación del molino del pueblo y a la producción de energía para sus habitantes. La historia del molino se remonta, al menos, al siglo XVI. A finales del XIX, varios vecinos constituyeron la Sociedad para modernizar la explotación, impulsando la construcción de uno nuevo y aprovechando la fuerza hidráulica.