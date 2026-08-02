La CHE intensifica la vigilancia por crecidas a caudales y barrancos en los Pirineos y prelitoral sur este domingo

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La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia para posibles crecidas repentinas a caudales y barrancos menores en los Pirineos y en el prelitoral sur por tormentas este domingo por la tarde. Lo ha hecho después de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por tormentas en esta área.

La CHE, con todo, acota la posibilidad de crecidas en cuencas pequeñas, por la corta duración de los posibles aguaceros. De hecho, el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) no ha activado este domingo avisos de intensidad ni de acumulación de lluvia, aunque se informa de nubarrones que dejarán chubascos acompañados de tormenta y, localmente, granizo esta tarde, “concentrados sobre todo en el sector occidental”.