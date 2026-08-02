Una cincuentena de municipios de Ponent y la Catalunya Central están en riesgo extremo de incendio este domingo

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El Cuerpo de Agentes Rurales mantiene activo el Plan Alfa por riesgo de incendios este domingo con una cincuentena de municipios en el nivel 4, de riesgo máximo. Todos ellos se concentran en 10 comarcas de Ponent y la Catalunya Central. Además, hay 220 municipios catalanes más en Nivel 3, en este caso repartidos en 23 comarcas catalanas.

Con respecto al cierre de espacios naturales, este domingo hay cuatro entornos con el acceso cerrado, tres menos que viernes. Son la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares y la Ribera Salada, los cuatro en el Prepirineo leridano.

Afectados por el nivel 4 del Plan Alfa por riesgo de incendios hay núcleos como Sant Mateu de Bages (Bages), Pinós y Torà (Solsonès), la Fatarella (Terra Alta), Seròs (Segrià), Sanaüja (Segarra), Flix y Ascó (Ribera de Ebro), Tremp y Abella de la Conca (Pallars Jussà), Artesa de Segre, Camarasa o Ponts (Noguera), Coll de Nargó y Oliana (Alt Urgell). En este grado de riesgo, el acceso al medio natural está totalmente prohibido, y muchas actividades al aire libre se ven limitadas, o directamente prohibidas.

En el nivel 3 se mantienen unos 220 municipios más, de hasta 23 comarcas catalanas.