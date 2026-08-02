Continúa activo el incendio forestal de Senet
Los Bomberos trabajan en la extinción y contención de las llamas, pero avisan de que podría continuar unos días activo
El incendio de Senet, declarado el viernes, continúa activo. Desde esta mañana, los medios aéreos de los Bombers han continuado con las tareas de extinción. La zona es de difícil acceso y ha provocado focos secundarios. Les tareas de contención evitaban la entrada de las llamas en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y a la Vall de Boí.
Por la tarde se ha formado un pirocúmul. La verticalidad del terreno y la falta de accesos hacen que no se pueda trabajar tirando líneas de agua, ni hacer tareas manuales; es decir, que no se pueden desplegar los bomberos a pie y, por lo tanto, hay que contener el incendio con medios aéreos. Durante la noche se ha estado revisando el perímetro y sobrevolando la zona con drones.
Hoy l'#IFSenet ha vuelto a hacer un pirocúmul. Los medios aéreos hacemos descargas en las zonas bajas para evitar la apertura|abertura del incendio. Les unidades #GRAF y #EPAF, situadas en las zonas más altas, trabajamos para romper los pasos de continuidad y evitar que entre en la Vall de Boí https://t.co/1agvAHXtRL pic.twitter.com/MAG9n2K8D9— Bomberos (@bomberscat) Augusto 2, 2026
El incendio ha quemado unas 37 hectáreas en el frente principal, y 7 más en uno secundario que se abrió a casi 1 km del principal. Los Bomberos avisan de que el incendio podría continuar activo todavía unos días.