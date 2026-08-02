Continúa activo el incendio forestal de Senet

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El incendio de Senet, declarado el viernes, continúa activo. Desde esta mañana, los medios aéreos de los Bombers han continuado con las tareas de extinción. La zona es de difícil acceso y ha provocado focos secundarios. Les tareas de contención evitaban la entrada de las llamas en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y a la Vall de Boí.

Por la tarde se ha formado un pirocúmul. La verticalidad del terreno y la falta de accesos hacen que no se pueda trabajar tirando líneas de agua, ni hacer tareas manuales; es decir, que no se pueden desplegar los bomberos a pie y, por lo tanto, hay que contener el incendio con medios aéreos. Durante la noche se ha estado revisando el perímetro y sobrevolando la zona con drones.

Hoy l'#IFSenet ha vuelto a hacer un pirocúmul. Los medios aéreos hacemos descargas en las zonas bajas para evitar la apertura|abertura del incendio. Les unidades #GRAF y #EPAF, situadas en las zonas más altas, trabajamos para romper los pasos de continuidad y evitar que entre en la Vall de Boí https://t.co/1agvAHXtRL pic.twitter.com/MAG9n2K8D9 — Bomberos (@bomberscat) Augusto 2, 2026

El incendio ha quemado unas 37 hectáreas en el frente principal, y 7 más en uno secundario que se abrió a casi 1 km del principal. Los Bomberos avisan de que el incendio podría continuar activo todavía unos días.