La FestaSal llena Gerri de tradición y cultura

Visita teatralizada a cargo de L’Esperanceta durante la jornada ayer en el Museu de la Sal de Gerri. - MUSEU DE LA SAL DE GERRI

Degustaciones, visitas guiadas, conferencias, espectáculos y talleres protagonizaron ayer la sexta edición de la FestaSal de Gerri de la Sal, que registró una elevada participación durante toda la jornada, según la organización. La cita volvió a convertir la localidad en un punto de encuentro para poner en valor el patrimonio de la elaboración de sal, la cultura y los productos de proximidad.

La programación arrancó con una degustación de pan, aceite y la sal de Gerri, seguida de la feria de artesanía con una decena de productores locales. El Museu de la Sal acogió una conferencia sobre los orígenes del monasterio de Gerri, la inauguración de una exposición dedicada a la transformación del paisaje pirenaico y varias visitas guiadas, incluidos recorridos teatralizados. Por la tarde, las antiguas salinas fueron el escenario de un cuentacuentos, mientras que el cocinero Ramon Parisé ofreció un showcooking centrado en la sal de Gerri.

Esta edición de la fiesta coincide con la recuperación de la producción de sal en Gerri, una actividad que el consistorio confía en consolidar para volver a comercializar este producto emblemático del Pallars.