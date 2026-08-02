Un fuego en Senet genera un pirocúmulo y el viento lo reaviva

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Los Bomberos de la Generalitat trabajan desde la última hora de la tarde del viernes en un incendio forestal que se inició entre los barrancos de Lledura y de la Coma, en una zona de difícil acceso de Senet, en Vilaller. Desde ayer por la mañana los medios aéreos trabajan de forma intensa en la zona hasta el ocaso. Se retiraron los efectivos terrestres por seguridad.

Al mediodía, el fuego se reactivó con la formación de un pirocúmulo, como el GRAF había previsto, lo que provocó el crecimiento del perímetro. La cabeza del incendio coronó la cresta a una cota aproximada de 2.300 metros y generó varios focos secundarios, algunos de los cuales se situaron a un kilómetro de distancia. Según datos provisionales de los Agentes Rurales, la extensión quemada es de 17 hectáreas, de las que unas 2,8 afectan a la zona periférica de Aigüestortes. El fuego habría sido causado por un rayo. Durante la tarde de ayer, la superficie de trabajo de los Bomberos se amplió hasta unas 30 hectáreas de terreno, inclinado y de muy difícil acceso.