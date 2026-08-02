Licitan la restauración de la cubierta de Sant Climent

El Consorcio del Patrimonio Mundial de la Vall de Boí ha sacado a licitación las obras de conservación y restauración de la cubierta de la iglesia de Sant Climent de Taüll, con un presupuesto de 600.074 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de agosto para optar a una actuación clave para la preservación de uno de los principales exponentes del románico catalán.

El proyecto tiene como objetivo restaurar la cubierta original de pizarra a dos aguasy la estructura de madera interior del templo para garantizar su estanqueidad y asegurar la conservación de las pinturas murales y de las reproducciones interiores. La intervención se ejecutará en varias fases siguiendo el proyecto redactado por el servicios de Patrimonio Arquitectónico.

La cubierta se hará con criterios de economía circular, reutilizando la pizarra existente y, cuando sea necesario, sustituyéndola por piezas antiguas recuperadas de construcciones del Pirineo, descartando pizarra industrial nueva para mantener la autenticidad del monumento.