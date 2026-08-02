Ordeig apuesta desde Torrefeta por cambiar inercias ante los incendios

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

El conseller de Agrcultura, Òscar Ordeig, manifestó ayer en Granollers, agregado de Torrefeta i Florejacs (la Segarra), que “en los próximos años debemos aprender de lo que no ha funcionado en la extinción de los incendios”. En este sentido, dijo que “habíamos abonado una inercia de no tocar los bosques, de no tocar la fauna, de no tocar los caminos, los campos y los márgenes, de no dejar hacer quemas de rastrojos y ha sido un error”. Añadió que el exceso de burocracia y dificultar la actividad de los agricultores y la gente del país en zonas aisladas “no funciona y debemos recuperar el sentido común en esta línea. Es importante combinar el mosaico que tenemos de zonas verdes, agrícolas, caminos y pueblos, porque cuando tocamos este mosaico los incendios pueden llegar de una punta a otra del país”. El conseller manifestó que este año la buena coordinación y rapidez de los equipos en llegar a las zonas afectadas “ha hecho que se hayan podido controlar los incendios de forma rápida y eficaz”.

Ordeig descubrió un monolito que, según el agricultor y organizador de la jornada, Joan Graells, “debe servir para recordar a las tres víctimas de los incendios de 2009 y 2025, agradecer el trabajo de los equipos de extinción y la gente del país que participó en los trabajos y para que todos recordemos en al futuro la importancia de mantener el entorno limpio para prevenir los incendios”. El alcalde del municipio, Josep Maria Castella, acompañó al conseller y agradeció a los vecinos de la familia Solé la cesión de la mole de piedra de la que se ha hecho el monolito, y a la familia Espinal, la cesión del terreno. En este sentido, los vecinos tienen previsto en un futuro reconvertir el espacio en una plaza mirador con bancos. Al acto asistieron el subdelegado del gobierno, José Crespín, y el director general del Medio Ambiente de la Generalitat, Jaume Minguell, entre otros.