El puente de Sort en la N-260 tendrá una pasarela peatonal

Recreación de la pasarela peatonal y para ciclistas en el puente de la N-260 tal como quedará. - A. SORT

El puente de la N-260 sobre el Noguera Pallaresa a su paso por Sort contará con una nueva pasarela adosada, será independiente de la estructura actual, medirá unos cuatro metros de ancho y estará destinada exclusivamente para peatones y ciclistas. Construida con una estructura mixta de hormigón y acero, se situará aguas abajo del puente y su diseño garantizará respetar el cauce del río y el mantenimiento de la capacidad hidráulica.

La actuación se enmarca en el convenio entre la Generalitat y Estado para la mejora y modernización del Eix Pirinenc, con una inversión global de 230 millones de euros hasta 2033. El departamento de Territorio está ultimando el proyecto para sacar las obras a licitación el próximo otoño. La inversión prevista para esta pasarela asciende a 1,3 millones de euros.

El consistorio de Sort ha mostrado su satisfacción por el impulso definitivo al proyecto de rehabilitación y ampliación del puente, una actuación que llega después de tres años de negociación para hacer realidad una demanda histórica del municipio. El consistorio valora el avance de una intervención que permitirá mejorar la movilidad, la seguridad y accesibilidad en uno de los principales accesos a la localidad, desde la carretera de La Seu d’Urgell.

Además de la nueva pasarela peatonal flotante, las obras incluirán la rehabilitación integral del puente actual, con la renovación de barandillas y barreras de protección, trabajos de impermeabilización, reparación de los paramentos y limpieza de la estructura. El actual puente, de 46 metros de longitud y un ancho útil de seis metros, presenta importantes limitaciones para el paso seguro y cómodo de los peatones. La nueva pasarela resolverá esta carencia al separar los desplazamientos a pie y en bicicleta del tráfico rodado.

Desde el consistorio consideran que esta actuación en el puente supone una mejora estratégica tanto para la movilidad diaria de los vecinos de Sort como para los desplazamientos de numerosos visitantes que utilizan el Eix Pirinenc a su paso por la capital del Sobirà.