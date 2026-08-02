Sondean a empresarios y autónomos del Pirineo para nuevos proyectos

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El proyecto Arrela't Alt Pirineu y Aran ha puesto en marcha una encuesta dirigida a todas las personas con un proyecto económico establecido en las comarcas pirenaicas, con el objetivo de conocer las necesidades, dificultades e intereses de las personas destinatarias de las acciones de la entidad.

La información recogida permitirá orientar las próximas actuaciones y definirlas con base en las aportaciones y la experiencia de las personas que decidan emprender y desarrollar su actividad en el territorio. Además, será el punto de partida de un proceso participativo, en que se llevarán a cabo varias jornadas compartidas durante septiembre y octubre, para debatir necesidades y definir conjuntamente las acciones a impulsar por parte de Arrela’t. Estas jornadas también pretenden favorecer y reforzar los vínculos entre diferentes proyectos económicos del Alt Pirineu i Aran.

La encuesta estará abierta durante los meses de agosto y septiembre. Será anónima, se podrá responder en pocos minutos y se enfoca a emprendedores, autónomos, empresas, cooperativas y entidades, es decir, a personas con iniciativas económicas, independientemente del sector o del momento en que se encuentre el desarrollo del proyecto.