Anglesola conservará la cruz de término del siglo XVI y creará una réplica

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Anglesola ha aprobado el proyecto de conservación de la cruz de Santa Anna. La medida busca frenar el deterioro de esta cruz de término de 1582, declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), que desde 1951 se alza en la plaza de Santa Anna.

Se trata de una pieza de época moderna con raíces góticas de unos 8 metros de altura, cuyo fuste sostiene un capitel con santos; en una cara de la cruz figura Jesucristo crucificado y en la otra la Virgen María. La exposición continuada a la intemperie, los cambios climáticos y el paso del tiempo han provocado erosión y pérdida de relieves escultóricos, según explica el consistorio.

La alcaldesa, Carme Miró, explicó que “ante este estado, planteamos retirar los elementos escultóricos del coronamiento —cimal y cruz— para conservarlos en un entorno controlado y poder estudiarlos y observarlos con mayor detalle”. “Para no alterar la imagen del monumento en el espacio público, se realizará una copia facsímil que garantice la continuidad de la ‘lectura patrimonial’ de la cruz in situ”, añadió Miró. El proyecto cuesta 44.528 euros, de los que 40.000 euros están subvencionados por la conselleria de Cultura.