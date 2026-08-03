Desalojado un campamento de scouts en Alins por el mal tiempo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un campamento de scouts con 68 niños de 7 a 18 años y una veintena de monitores en Ainet de Besan, en Alins, ha sido desalojado preventivamente esta tarde por el mal tiempo, según han informado los Bomberos de la Generalitat. Han recibido el aviso a las 16.09 horas y han activado seis dotaciones. Los Bombers cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Alins y los afectados han sido trasladados hasta el ayuntamiento de la localidad.