Los Bombers piden abandonar la zona del incendio de Senet y confinan un área de 2.460 hectáreas

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

Los Bombers han solicitado este lunes al mediodía abandonar la zona próxima al incendio de Senet. Piden el confinamiento de un área de 2.460 hectáreas, entre el río Noguera Ribagorçana, los valles de Conangles y Besiberri y los barrancos más próximos al norte del incendio.

Las tormentas que se aproximan a los Pirineos podrían modificar el comportamiento del incendio, activo desde el viernes, creando un pirocúmul o expandiéndolo. El fuego no afecta a ninguna población, pero se ubica en una zona donde hay mucho turismo de montaña, por este motivo los Bombers han solicitado el confinamiento. La medida significa que todo el mundo que haga actividades en la zona, abandonen los límites o busquen un lugar seguro.

Los límites del confinamiento En el oeste el límite es el río Noguera Ribagorçana. En el norte, el confinamiento afecta a la Vall d'Aran y piden no proseguir con las rutas que salen del refugio de Conangles . En el este, desde la Vall de Boí se pide no pasar la zona de los estanques de Gèmena y Roi , y desistir de llegar a la cima del Besiberri .

Protección Civil ha enviado uno alerta en los móviles ES-ALERT comunicante esta medida. Desde CECAT se ha avisado a las zonas de la Vall de Boí Naut Aran y Vilaller, y en la sala de Pompiers-Protecció Civil de l'Aran por si reciben el mensaje.

Los trabajos de los Bombers

Los Bombers de la Generalitat trabajando, sobre todo, con medios aéreos a causa de la pendiente del terreno. Los efectivos terrestres trabajan únicamente a los perímetros para crear áreas de contención. Este lunes por la mañana, las llamas ya habían afectado a 71 hectáreas y se está trabajando en un perímetro de 80. Sin embargo, els Bombers consideran que el incendio puede continuar activo unos días y tiene un potencial de afectación de 270 hectáreas.