Éxito de la prueba para erradicar el veró con un ictiocida biodegradable en dos estanques del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Una barca durante la prueba piloto de rotenona en la zona de Tres Estanys, en el Pallars SobiràParque Natural del Alto Pirineo

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La prueba piloto para eliminar de forma completa el veró (Phoxinus spp.) en los estanques|estaño de Tres Estanys del Mig y Tres Estanys de Baix, en el Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha sido un éxito, según los datos recogidos por los técnicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental.

Debe meses después de aplicar rotenona en el marco del proyecto europeo LIFE RESQUE ALPYR, un ictiocida biodegradable se ha regenerado el ecosistema de los estanquesu y no se ha detectado rastro de este producto en el río aguas abajo, un hecho que había puesto en alerta a algunos vecinos del valle. Ahora, los dos estanquesu muestran una recuperación notable de la transparencia del agua y de la biodiversidad, con el retorno de anfibios e invertebrados, grupos que no se habían detectado desde que se iniciaron los primeros programas de seguimiento el año 2014.

Imagen aérea del estanque de TresEstanys del Mig antes (julio 2025) y después (julio 2026) del tratamientoDepartamento de Territorio

La presencia de este pez en el Pirineu catalán es consecuencia de su introducción accidental como cebo vivo en la pesca recreativa de la trucha, una práctica que ha provocado alteraciones significativas en estos ecosistemas de alta montaña. Por este motivo, su eliminación se considera una de las medidas más efectivas para favorecer la recuperación de los ecosistemas lacustres de alta montaña.