El Govern reduce la burocracia en más de 210 trámites y servicios

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El Govern ha dado un nuevo paso para la reducción de la burocracia y para recortar los plazos administrativos en esta legislatura. En el marco de la reforma de la Administración y de los servicios públicos que impulsa el Executiu, ya se ha cumplimentado una primera fase de rediseño de trámites que ha permitido mejorar 170. Ahora, el programa se extenderá a otros 40 de manera que al final del mandato, en 2028, se habrá mejorado más de 210, según explicó el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. Se han reforzado trámites clave en los ámbitos de la salud, la educación, la empresa, la agricultura y la justicia para hacerlos más simples y centrados en las personas. En conjunto, las mejoras permitirán ahorrar cada año a la ciudadanía más de seis millones de horas en gestiones administrativas. Dalmau indicó que se han aplicado avances como nuevos formularios digitales, automatizaciones y también se está utilizando la inteligencia artificial y servicios de interoperatividad para evitar desplazamientos y solicitar datos ya disponibles agilizando la tramitación.

La puesta al día de los servicios se ha hecho a través del programa CaTgirem, basado en una metodología de mejora continua de procesos y entrevistas con personas usuarias que ha costado 11,3 millones de euros. Un grupo muy importante de gestiones tiene que ver con el día a día de los usuarios, como por ejemplo hacerse pareja de hecho, que a partir de diciembre se podrá hacer de forma automática rellenando un formulario, el consentimiento sanitario para ser operado mediante la digitalización de trámites a traves de la aplicación lamevasalut, o la certificación digital para lograr la acreditación del nivel de catalán. Comportará avances en la actividad económica y empresarial para autorizaciones digitales de uso de dominio público marítimo y terrestre, para actuar en carreteras o intervenciones forestales o registro de maquinaria agrícola.