Muere una mujer de 74 años como consecuencia de un choque frontal en la carretera CG2, en Andorra

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Una mujer de 74 años murió el sábado en un choque frontal con tres vehículos implicados en Valira Nova, en la entrada de la parroquia andorrana de Encamp. En el siniestro, ocurrido a media tarde, cuatro personas resultaron heridas de diferente consideración y dos de ellas, dos conductores, pasaron la jornada de ayer a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Nostra Senyora de Meritxell con pronóstico reservado, según informó ayer el Diario de Andorra.

El accidente se produjo en la carretera CG2, cuando dos turismos circulaban en dirección Encamp en sentido norte, mientras que uno tercero lo hacía en dirección Escaldas en sentido sur, explicó el rotativo, que apuntó que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario. La policía andorrana investiga el suceso como homicidio por imprudencia grave.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso hacia las 18.23 horas y movilizaron un amplio dispositivo con efectivos de la policía, cinco dotaciones de bomberos y equipos del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS), que practicaron maniobras de reanimación a la víctima, después de que entrara en parada cardiorrespiratoria, según publicó el diario andorrano.

La mujer, que era vecina de Sant Julià de Lòria, acabó muriendo.