El pasturaje como herramienta de mantenimiento de las estaciones de montaña

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El pasturaje de más de 7.000 cabezas de ganado en estaciones de alta montaña ayuda a realizar una gestión y mantenimiento sostenible de los prados. Lo gestiona Ferrocarrils de la Generalitat bajo la marcha Pirineu365 y las tareas se realizan en la Molina, la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll.

En invierno son pistas de esquí y en verano acogen varias actividades, por este motivo de finales de junio y hasta octubre pacerán cabras, vacas y caballos. Con el ganado se conservan los prados de una manera tradicional y con beneficios sociales, ambientales y económicas.

Esta práctica ayuda a conservar la cubierta vegetal y favorece unas buenas condiciones para la temporada de invierno. Al rasurar la hierba, la nieve estará mejor distribuida y compactada, y con las deposiciones, favorecen la calidad del suelo.