Más pisos en el centro con el Pla de Barris

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellpuig ha presentado a la segunda convocatoria del Pla de Barris un proyecto valorado en 5,3 millones para impulsar la transformación urbana, social y ambiental del centro histórico. La propuesta incluye la rehabilitación de dos antiguos edificios para destinarlos a vivienda de alquiler para jóvenes y pisos asistidos para personas mayores, así como la ampliación de una zona de aparcamiento y la creación de nuevos espacios públicos en el núcleo antiguo. El alcalde, Jordi Estiarte, recordó que la candidatura se ha elaborado “tras un proceso participativo con los vecinos y las entidades”, que ha incluido dos reuniones abiertas.

Uno de los ejes es la rehabilitación de dos edificios en el núcleo antiguo. En uno se habilitarán pisos de alquiler dirigidos a jóvenes, con carácter temporal y no de larga duración, para facilitar su emancipación y la rotación. El plan también prevé la adecuación de otro edificio para viviendas asistidas para personas mayores, que combinarían autonomía y acompañamiento. Uno de estos inmuebles, de titularidad municipal, está en la calle de la Font, y el otro, en la calle Major. El proyecto también contempla la ampliación del aparcamiento de la calle Ramon i Cajal, doblando las plazas, y el rediseño de la plaza Sant Roc para “esponjar” el centro. Según Estiarte, estas intervenciones se harán “de la mano de comerciantes y vecinos”.