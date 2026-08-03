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Más pisos en el centro con el Pla de Barris

De alquiler temporal para jóvenes y asistidos para personas mayores. Bellpuig también proyecta ampliar un parking

Edificio situado en la calle Major que el consistorio quiere adquirir para habilitar viviendas.

Edificio situado en la calle Major que el consistorio quiere adquirir para habilitar viviendas.

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Laia Pedrós

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El ayuntamiento de Bellpuig ha presentado a la segunda convocatoria del Pla de Barris un proyecto valorado en 5,3 millones para impulsar la transformación urbana, social y ambiental del centro histórico. La propuesta incluye la rehabilitación de dos antiguos edificios para destinarlos a vivienda de alquiler para jóvenes y pisos asistidos para personas mayores, así como la ampliación de una zona de aparcamiento y la creación de nuevos espacios públicos en el núcleo antiguo. El alcalde, Jordi Estiarte, recordó que la candidatura se ha elaborado “tras un proceso participativo con los vecinos y las entidades”, que ha incluido dos reuniones abiertas.

Uno de los ejes es la rehabilitación de dos edificios en el núcleo antiguo. En uno se habilitarán pisos de alquiler dirigidos a jóvenes, con carácter temporal y no de larga duración, para facilitar su emancipación y la rotación. El plan también prevé la adecuación de otro edificio para viviendas asistidas para personas mayores, que combinarían autonomía y acompañamiento. Uno de estos inmuebles, de titularidad municipal, está en la calle de la Font, y el otro, en la calle Major. El proyecto también contempla la ampliación del aparcamiento de la calle Ramon i Cajal, doblando las plazas, y el rediseño de la plaza Sant Roc para “esponjar” el centro. Según Estiarte, estas intervenciones se harán “de la mano de comerciantes y vecinos”.

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