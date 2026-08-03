Tàrrega mejora la red de suministro eléctrico

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Endesa moderniza la red de suministro eléctrico de Tàrrega. Los primeros trabajos se realizan estos días en la calle de Mossèn Sarret, donde se ha abierto una zanja para instalar las nuevas conexiones.

El regidor de Urbanismo, Gabriel Lacambra, destaca que “esta actuación responde a una necesidad importante para Tàrrega: disponer de una red eléctrica más robusta, moderna y preparada para dar respuesta tanto al incremento de la demanda como los nuevos retos de la transición energética”.

Según Lacambra, “la renovación y digitalización de la red tiene que permitir prevenir incidencias, reducir los cortes de suministro y actuar con más rapidez cuando se produzca una avería”.