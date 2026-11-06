El Mil·lenari soñado por Teresa Salat cobra vida en el Museu de Cervera

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

“La última petición que nos hizo Teresa Salat antes de irse fue que hiciesemos todo lo posible para que el Mil·lenari tuviera un carácter pedagógico y llegase a todos los centros educativos. Este era su deseo y este ha sido el principio impulsor de este proyecto”, aseguró Juli Lago, presidente de Òmnium Segarra-Urgell, en la apertura de la exposición Qui s’encarrega de la terra? el pasado martes en el Museu Comarcal de Cervera.

La muestra, promovida por la entidad cultural y el museo, presenta distintas obras creadas por la artista argentina Nora Ancarola basadas en la carta de poblamiento de la ciudad, otorgada en 1026 por parte de la condesa Ermessenda a Guinedilda. Al mismo tiempo, es un homenaje a Maria Teresa Salat Noguera, historiadora que murió en 2023 y que a lo largo de su vida difundió el patrimonio y la cultura locales, además de ser una firme defensora de la importancia de celebrar los mil años de Cervera.

Los impulsores del proyecto insistieron en que se trata de “algo que va más allá de una exposición”, según apuntó la directora del museo, Mireia Pedro. La vertiente pedagógica que reivindicaba Salat para el Mil·lenari se traducirá durante los próximos meses en un trabajo con las escuelas e institutos de la ciudad a partir de los elementos de la exposición. Entre ellos hay proyecciones audiovisuales, piezas de arte y muchos panes, como símbolo del fruto que da la tierra. Nora Ancarola lo definió como un “regalo emocional en que confluye la tierra y la palabra”, un regalo metafórico y tangible, ya que los asistentes pudieron llevarse a casa uno de los panes enharinados con la inscripción Ermesidis.

En el proceso de creación han participado más de treinta personas y entidades de la capital de la Segarra que han aportado sus visiones sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad desde ámbitos como la historia, el arte, la botánica, la gastronomía o la lingüística. La comisaria, Glòria Jové, explicó que “leyendo los textos de Teresa Salat, te das cuenta de la importancia que le daba al hecho de que una mujer, Ermessenda, diese a otra mujer, Guinedilda, una tierra para cosecharla y no para conquistarla”.

Como preludio a la exposición, el Auditori Municipal acogió la acción musical Tocar i cantar la carta, de José Antonio Delgado. El público le fue siguiendo por la calle Major al ritmo de sus cantos alegóricos sobre la carta de poblamiento. La muestra puede visitarse hasta el 28 de febrero de 2027 en la sala de exposiciones temporales.