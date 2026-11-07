Correos en Aran aufrís entre 2 e 4 ores d’atencion setmanau
S’atie entre 30 e 45 menutes per dia, mentre aumente era pression dera paqueteria
Es burèus de Correos dera Val d'Aran, plaçadi ena localitat de Vielha, en cap-lòc aranés, sonque hèn entre dues ores e mieja e ath torn de quate ores d'atencion ath public per setmana, çò que signifique entre un 2,5% e un 3,75% des 60 ores obrables de deluns a diuendres. Ei eth resultat dera dubertura diària d'entre 30 e 45 minutes, de deluns a diuendres, segontes denóncien quauqui bailes dera Val, qu'avertissen de qu'eth redusit orari non se correspon damb eth volum de trabalh que genère, non sonque eth servici postau, que fòrça viatges i a vesins qu'an tardat enquia 15 dies en recéber ua carta, ja qu’eth servici de paqueteria en territòri, a un pes important.
Era chifra evidéncie era precarietat deth servici postau en un territòri damb nuclèus dispèrsi, dificultats de mobilitat e fòrtes oscillacions de poblacion. Enes sasons d’iuèrn e ostiu, era arribada de trabalhadors e visitaires, especiaument vinculadi ara estacion d’esquí de Baqueira Beret, aumente era demana de gestions e enviaments, mentre qu’eth personau e es oraris non s’adapten ad aquera pression.
Eth baile de Vielha e Mijaran e vicepresident dera Deputacion de Lhèida, Juan Antonio Serrano, apunte qu’era casuistica aranesa exigís ua responsa diferenciada, pr’amor que “s’es oficines d’atencion ath ciutadan son barrades”, era alternativa mès propèra se tròbe en Pònt de Suert. “Víuer en un pòble petit o en un territòri de montanha non pòt convertir-mos en ciutadans de segona categoria ara ora d’arrecéber servicis publics”, ditz.
Era quèisha arribèc en darrèr plen dera corporacion provinciau, qu’aprovèc per unanimitat ua mocion prebotjada per Junts-Impulsem entà garantir un servici postau de qualitat en tota era demarcacion. Eth partit aranés d’Unitat d’Aran, present ena Deputacion, artenhec d’incorporar es sues esmenes que reclamen un plan especific de refòrç entara Val d’Aran e tà tot eth Pirenèu. Reclamen que s’adapten eth personau, oraris e recorsi ara poblacion reau.