Pagan 3.000 euros por un ternero de raza bruna para convertirlo en semental

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La Federació de la Vaca Bruna del Pirineu celebró ayer una subasta en el Centro de Testaje de Bellestar en la que la cuarentena de ganaderos participantes —de forma presencial y también vía WhatsApp— pudieron pujar para hacerse con los mejores terneros de la raza para convertirlos en sementales. En la licitación salieron a la venta once ejemplares seleccionados como los mejores machos de entre 10 y 14 meses de edad tras superar un estricto proceso de control, con un precio mínimo de salida que se situó entre 1.700 y 2.700 euros. En la puja de ayer, sin embargó, el precio máximo alcanzó los 3.000 euros por un ternero de un año y 540 kg de peso.

Estas subastas se celebran periódicamente, y son un elemento clave para garantizar la mejora genética y la calidad de las explotaciones ganaderas del Pirineo. Los participantes disponen con anterioridad de una ficha de cada animal donde figura el precio de salida, el nombre, la fecha de nacimiento, el peso, la fecha de destete, el comportamiento o la explotación de procedencia. Además, se incluyen datos genealógicos, genómicos y reproductivos que indican la calidad del semen, lo que permite al ganadero hacerse una idea de las aptitudes del animal como semental.