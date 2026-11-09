Correr juntos, la fórmula de Social Run Tàrrega para ganar adeptos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

¿Te gusta correr, pero salir solo no te convence y acabas dejando el entrenamiento para otro día? Eso mismo les ocurría a las gemelas Sònia y Marina Solé. Durante la pasada Semana Santa se dieron cuenta de que, cuando dependían únicamente de su propia motivación para salir a correr, muchas veces terminaban sin hacerlo. De esta necesidad de compañía nació Social Run Tàrrega.

Las dos hermanas crearon una cuenta de Instagram y empezaron a publicar convocatorias para organizar salidas. Al principio, el punto de encuentro era el parque de Sant Eloi, pero no acababa de funcionar. En mayo decidieron trasladarlo a la plaza del Carme y se sumaron varias personas. Desde entonces, el grupo no ha dejado de crecer. Actualmente cuenta con 90 miembros, de los cuales medio centenar participan habitualmente. “Ha sido un crecimiento exponencial que responde a algo muy claro: correr acompañado motiva, crea compromiso y convierte el deporte en un momento de encuentro”, destacan Sònia y Marina.

Social Run Tàrrega organiza dos salidas semanales, los martes y los jueves a las 20.00, con punto de encuentro en el Pati. El grupo mantiene un ritmo medio de unos 6 minutos por kilómetro, aunque cada participante puede adaptar el esfuerzo a su condición física y a sus preferencias. La dinámica es sencilla: todos salen desde el mismo lugar y se organizan en grupos según el ritmo y las ganas de cada uno. Quienes prefieren correr más rápido pueden adelantarse y, posteriormente, regresar para reunirse con el resto. Todos siguen el mismo recorrido.

Social Run Tàrrega es una iniciativa abierta al público y sin fines lucrativos. Tampoco quiere sustituir a clubes especializados, como el 100x100 Fondistes, sino ofrecer una alternativa: un espacio informal y cercano para quienes quieren mantenerse activos y socializar. El grupo reúne a personas de distintas edades y niveles, aunque sus impulsoras reconocen que les ha sorprendido la escasa participación de jóvenes. La actividad también va más allá. Por la Castanyada, por ejemplo, reunieron dinero entre sus miembros para comprar panellets.

El símbolo de Social Run Tàrrega es una oca. “El parque de Sant Eloi es uno de los espacios habituales para quienes salen a correr por la ciudad y allí se encuentra el corral de las ocas”, destacan las hermanas. Como ritual final de cada sesión, los participantes colocan las zapatillas formando un círculo y se hacen una fotografía.

Existen iniciativas similares en otros municipios, como es el caso de Guissona.