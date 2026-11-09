El Cros Ciutat de Tàrrega celebra su 33 edición con casi 800 atletas inscritos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La 33 edición del Cros Ciutat de Tàrrega registró ayer 794 atletas inscritos, aunque no todos acabaron compitiendo. La cita tuvo lugar en el camping municipal, donde se disputaron 12 carreras para corredores de todas las edades, distribuidos en 19 categorías. La competición, organizada por la concejalía de Deportes con la colaboración del Consell Esportiu de l’Urgell, formó parte del Circuit Lleidatà de Cros 2026-2027.

La jornada discurrió con temperaturas suaves, sin frío, y con máximas de hasta 18 grados, unas condiciones ideales para la práctica del atletismo. La organización habilitó cuatro circuitos de caminos de tierra, con diferentes distancias según las edades y categorías de los participantes. Al finalizar cada carrera, se entregó una bolsa con productos de avituallamiento y obsequios para todas las personas participantes.

El concejal de Deportes, Raül Arenas, hizo una valoración “muy positiva” de la prueba. Según Arenas, “hemos vivido una jornada deportiva fantástica, con una participación de casi 800 inscritos, cifra que demuestra el interés y la buena acogida que tiene esta prueba. Es especialmente gratificante ver a tantos niños y niñas participando, ilusionándose, esforzándose y compartiendo una jornada deportiva”.

Arenas añadió que “debemos seguir trabajando para que vivan el deporte como una experiencia positiva, que les motive a seguir practicándolo y a adquirir hábitos de vida saludables. Jornadas como la de hoy nos demuestran que vale la pena seguir apostando por el deporte de base y por iniciativas que acerquen la actividad física a los más pequeños”.