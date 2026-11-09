Enduro y BTT para desestacionalizar el turismo del Jussà a todo pedal

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“En tres años hemos atendido más de 10.000 consultas telefónicas sobre las rutas de bicicleta de montaña en la oficina de turismo”, explica Ignasi Doll, concejal de Deportes de La Pobla de Segur, el antiguo edificio de cuya estación alberga un centro de esa propuesta. Su despliegue está teniendo un claro impacto en la desestacionalización de la actividad turística en el Pallars Jussà, una comarca de montaña sin estaciones de esquí y, hasta ahora, casi sin Parc Nacional. La Torre de Capdella, que ahora parte de su periferia, pasará a formar parte de la zona de máxima protección con la ampliación de este espacio natural.

“Tenemos turismo todo el año, pero el otoño y la primavera son las etapas más flojas. Queremos trabajar en la desestacionalización”, anota Doll.

El ambiente de un viernes de otoño a mediodía, con grupos de hasta once ciclistas que han viajado varios cientos de kilómetros para recorrer las rutas de La Pobla, diseñadas por el grupo Trenkabikers, o las de Tremp, que comenzó a impulsar unos años antes la asociación Territori Lo Podall, apunta a que algo está consiguiendo. La circulación de furgonetas-taxi con remolque para trasladar bicis o la presencia de barras para anclarlas en varios bares y en plazas céntricas señalan en la misma dirección.

El Jussà está plagado de rutas de bicicleta de montaña. La más larga, de 33 km, va del apeadero de Cellers, al que se puede llegar en tren con la bici desde Lleida, a La Pobla y recorre varias masas de agua. De La Pobla sale otra que, tras recorrer 5 km hacia el norte, por la margen derecha del Pallaresa, y seguir por carretera tres más a partir de la presa de Llanía, conecta con la vía verde de Collegats.

El centro de BTT del Pallars Jussà, en La Pobla, ofrece un catálogo descargable por QR con 26 rutas señalizadas de Enduro Bike (descensos por caminos peraltados y con saltos) de distinta dificultad y exigencia, la mayoría con desniveles de 500 metros, a las que se suman 12 rutas de cicloturismo. “Estamos en una comarca preciosa para hacer BTT (bicicleta todo terreno, sinóninmo de mountain bike) y que todas las rutas de salida de Enduro son llanas y se pueden recorrer”, añade Doll.