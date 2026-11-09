El glaciar de la Maladeta, uno de los más grandes del Pirineo, se ha reducido a la mitad en diez años: “seremos testigos de su desaparición en una o dos décadas”

Una de las grietas en el hielo en el glaciar de la Maladeta. - ACN

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La superficie del glaciar de la Maladeta, en el Parque Natural Posets Maladeta, en Benasque, continúa viendo mermar su tamaño y ya se ha reducido a la mitad del área que ocupaba hace una década. Según un informe del pasado mes de octubre encargado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la superficie de hielo es ahora de 11,7 hectáreas, casi una menos que hace un año y lejos de las 23,3 que costaban en 2016.

Según la responsable de Hidrología de la institución, María Luisa Moreno, lo que es “realmente destacable” es que desde 1991 el glaciar se ha reducido un 76%, es decir, unas 50 hectáreas.

El grueso de la nieve también va a la baja y ya es de 37 metros. Moreno asegura que “seremos testigos de su desaparición en una o dos décadas. El glaciar de la Maladeta es uno de los más grandes del Pirineo, que es la última cadena montañosa que todavía tiene alguno en la península Ibérica.

Está justo al lado de otro glaciar importante, el del Aneto, la cima más alta del sistema con 3.404 metros de altura. Cada año se va encogiendo y el año hidrológico que acabó en octubre de 2026 no ha sido una excepción. La superficie se ha reducido en 7.892 metros cuadrados en 12 meses, una cifra similar a la del año anterior.