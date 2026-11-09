Tàrrega acepta el legado de un centenar de pinturas de Lluís Trepat

Los hijos del pintor, la alcaldesa, el concejal de Cultura y el director de los Museus, en la firma notarial. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Publicado por Laia Pedrós REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha formalizado recientemente la aceptación del legado testamentario de un centenar de obras del pintor Lluís Trepat (Tàrrega, 1925— Fogars de la Selva, 2022). Precisamente, los hijos del artista y la alcaldesa, Rosa Maria Perelló, firmaron hace unos días ante notario el documento que certifica la donación a la ciudad. Al acto también asistieron el concejal de Cultura y Patrimonio, Miquel Nadal, y el director de los Museus de Tàrrega, Oriol Saula. La disposición testamentaria ya fue previamente aceptada por el pleno el pasado mes de junio por unanimidad.

El Museu Tàrrega Urgell, de común acuerdo con la familia del pintor, ha realizado la selección final del centenar de obras que figuran en la herencia, entre pinturas al óleo, grabados, aguafuertes, linograbados y xilografías. Por otra parte, y en cumplimiento de las últimas voluntades de Lluís Trepat, estas piezas se expondrán de forma permanente al público.

En este sentido, Tàrrega habilitará un espacio que llevará el nombre de Sala Fons d’Art Lluís Trepat. Estará en el edificio residencial del Museu Trepat, donde se reunirá una parte significativa de las obras. El resto se integrará en la exposición permanente Forjant un sistema artístic (1875–1965), en la segunda planta del Museu Tàrrega Urgell.

Las obras que no puedan exhibirse se conservarán debidamente en los almacenes del museo y, si procede, se llevarán a cabo tareas de restauración. También podrán cederse en préstamo temporal para exposiciones de otros museos.

Perelló destacó “el gran valor patrimonial de este legado, que contribuirá a reforzar la proyección del municipio como referente del arte”, y agradeció la plena colaboración de la familia y las gestiones de los técnicos del Museu Tàrrega Urgell. Nadal definió a Lluís Trepat como “un autor trascendental en el arte catalán contemporáneo e introductor del arte abstracto en Lleida en el momento en que surgió en diferentes puntos de Europa”.

Lluís Trepat fue un pintor de referencia del arte abstracto y las vanguardias del siglo XX. Tras formarse en Tàrrega y viajar por Europa, impulsó la modernidad artística en Lleida. Su etapa más importante fue el período abstracto (1956-1961). Más tarde regresó a la figuración expresionista.

Tàrrega ha sido un importante altavoz de la obra de Lluís Trepat. De hecho, en la sala permanente Forjant un sistema artístic (1875–1965) —con destacados autores de los siglos XIX y XX— ya se pueden admirar algunas de sus obras. Además, Tàrrega conmemoró el año pasado el centenario del nacimiento de Lluís Trepat con una extensa exposición antológica distribuida en tres espacios culturales.