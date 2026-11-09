Tàrrega pide implicación colectiva contra las violencias sexuales

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

“¿Qué hemos normalizado?” Esta pregunta incómoda dio título a la mesa redonda celebrada la semana pasada en Tàrrega, acompañada del subtítulo Violències sexuals, consentiment i responsabilitat col·lectiva. Profesionales de la psicología, el derecho y la policía coincidieron en un mensaje central: las violencias sexuales no son un problema privado ni una responsabilidad de la víctima, sino una cuestión colectiva que exige prevención, apoyo y una respuesta institucional rápida. El encuentro, organizado dentro de la programación del 25N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, sirvió también para presentar las nuevas guías sobre violencias sexuales, revisadas a partir de las editadas en 2015.

Mireia Torres, del Grup d’Atenció a la Víctima de los Mossos d’Esquadra, subrayó la importancia de denunciar cuanto antes una agresión sexual. Explicó que “el cuerpo puede conservar restos biológicos durante las siguientes 72 horas, por lo que preservar las pruebas resulta clave, especialmente en casos de penetración vaginal o bucal”. “La angustia puede llevar a querer ducharse, cambiarse de ropa o borrar lo ocurrido, pero es justo lo contrario de lo que conviene hacer si se quiere conservar evidencias”, apuntó la educadora social y psicóloga Ariadna Castellà. Recomendaron, en la medida de lo posible, no ducharse, no cambiarse de ropa, no beber, no cepillarse los dientes y, si es posible, no orinar ni defecar antes de la exploración forense.

Torres reconoció que “la investigación incluye preguntas que pueden resultar incómodas —por ejemplo, sobre cómo iba vestida la víctima—”, pero afirmó que “no buscan juzgarla en ningún momento” sino que “forman parte de la reconstrucción de los hechos junto con otros elementos: cámaras de seguridad, testimonios, mensajes o cualquier otra prueba disponible”.

Por su parte, Castellà dijo que una de las reacciones más habituales de las víctimas es “congelarse”, un mecanismo de supervivencia ante el miedo y la amenaza, al igual que pueden serlo la huida o la confrontación. “No reaccionar no significa consentir”, subrayó.

Castellà insistió en el papel decisivo del entorno: escuchar sin juzgar, no cuestionar la forma de vestir o de vida de la víctima, no presionarla para que hable ni obligarla a dar detalles, y ofrecerle acompañamiento y derivación a servicios especializados. “Minimizar lo ocurrido o dudar de su relato puede agravar el trauma y alimentar sentimientos de culpa y vergüenza”, advirtió.

El abogado Roger Martí defendió que “la ley conocida como solo sí es sí ha supuesto un avance jurídico al situar en el centro de la regulación el consentimiento”. Este solo existe cuando es libre, claro y manifiesto, subrayó. La reforma del Código Penal de 2022 suprimió la distinción entre abuso y agresión sexual: los actos de carácter sexual sin consentimiento se tipifican ahora como agresión sexual. Martí recordó que “no hay consentimiento válido cuando existen indicios de sumisión química, cuando la víctima es menor de 16 años o cuando su capacidad está alterada”. También detalló el peso de la declaración de la víctima: “Cuanto más concreta y detallada sea, más puede reforzar la investigación y una eventual condena”. Señaló que muchos agresores niegan los hechos o alegan consentimiento, especialmente cuando existen pruebas, y que por eso resulta tan importante el cambio legislativo y la especialización de la justicia.

Castellà planteó que la violencia sexual se relaciona con tres esferas: los roles de masculinidad, la sexualidad y la violencia. Advirtió de que cierta pornografía puede distorsionar la sexualidad y normalizar escenarios en los que el “no” o la falta de capacidad para consentir aparecen representados como deseo. Su propuesta fue clara: “cambiar el foco y hacer que la vergüenza cambie de bando, de manera que recaiga sobre la conducta del agresor y no sobre la víctima”. También reivindicó “pequeños gestos de responsabilidad colectiva, como responder ‘no’ ante un comentario sexista en un grupo de WhatsApp”. “Estar presentes, escuchar y creer a la víctima puede marcar la diferencia”, concluyó.