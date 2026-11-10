La alcaldesa de Ulldecona, Núria Ventura, será la nueva secretaria de Gobiernos Locales y Relaciones con el Arán

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Consejo Ejecutivo del martes de la próxima semana nombrará a la nueva persona que ocupará la secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con el Arán del Gobierno. Después de que Xavier Amor, que ocupaba el cargo, fuera nombrado nuevo jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, la vacante quedará ocupada en siete días.

Tal como ha explicado la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, al ejecutivo ha escogido a la actual alcaldesa de Ulldecona, Núria Ventura, para ser la nueva secretaria, y se lo ha escogido por su “trayectoria institucional muy vinculada al mundo municipal de más de 20 años y su relación con el mundo social y de la infancia y las personas mayores”.

Según Paneque, era “importante” para el presidente, Salvador Illa, que el cargo lo ocupara “una persona con trayectoria municipal importante y que hubiera ejercido”.