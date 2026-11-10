Grandvalira invierte 42,8 millones y abre las pistas de esquí el 4 de diciembre

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Grandvalira Resorts afronta la temporada de invierno 2026-2027 con una inversión de 42,8 millones de euros, un 9,7% más que el año anterior, después de cerrar el último invierno con 2,3 millones de días de esquí vendidos, un 2,7% más que la campaña 2024-2025. El balance refleja también un incremento del 8% de los abonados a los forfaits de temporada, hasta cerca de 23.000, y una valoración de los clientes de 8,84 puntos sobre 10. Estos datos los presentó ayer el director de marketing de la empresa, David Ledesma.

La principal partida inversora se destina a reforzar la garantía de nieve, con nuevas balsas de agua, cañones y mejoras en las instalaciones de producción. Entre las actuaciones más destacadas también se encuentra el nuevo edificio multifuncional del Pas de la Casa, que ha supuesto una inversión de 15,5 millones de euros y concentrará diferentes servicios para los esquiadores, así como las mejoras en las zonas de debutantes y las instalaciones de restauración.

La compañía ampliará el sistema Mobile Pass, que permite acceder a los remontes con el forfait en el móvil, a todas las modalidades de producto, incluidos los abonos de varios días. También incorporará un dron autónomo con inteligencia artificial para apoyar a los equipos de pistas, inspeccionar remontes y localizar a personas.

Las estaciones tienen prevista su apertura el 4 de diciembre, aunque no descartan adelantarla si las condiciones de nieve lo permiten. Las reservas anticipadas evolucionan positivamente, según Grandvalira, con incrementos del 60 % en el canal de venta directa y del 50 % a través de las agencias de viajes y los turoperadores.