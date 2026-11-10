Primera jornada de huelga de trenes: retrasos, incertidumbre y mucha frustración entre los usuarios de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La primera jornada de huelga de los maquinistas de Renfe provoca este martes un caos en la movilidad pública, con cancelaciones, retrasos y grandes aglomeraciones a las estaciones de autobús. Muchos usuarios han tenido que buscar alternativas para llegar a trabajar, estudiar o acudir a citas médicas.

A la estación de Tàrrega, los primeros trenes del día han quedado cancelados por motivos que todavía se tienen que aclarar. El auxiliar de la estación explicaba a los usuarios que los trenes están cancelados y les recomendaba que fueran a la estación de autobuses, que estaba abarrotada de personas esperando encontrar una plaza para poder desplazarse.

Los autobuses circulan llenos y varias personas se han tenido que quedar en el suelo sin una alternativa clara. A la estación de buses nadie sabía si Renfe habilitará autobuses adicionales, ya que los de otras operadoras no pueden absorber a más gente.

La situación ha generado retrasos, incertidumbre y frustración entre quien depende del transporte público cada día.

Servicios mínimos incumplidos

Los servicios mínimos previstos para hoy eran del 66% en hora punta —entre las 6.00 y las 9.30 horas y entre las 17.00 y las 20.30 horas— y del 33% durante el resto de la jornada. Sin embargo, Rodalies ha reconocido que no se están cumpliendo y ha recomendado a los viajeros que busquen otros medios de transporte.

La huelga, convocada por el sindicato SEMAF, ha afectado a los servicios de Cercanías y Regionales de Catalunya y se alargará tres días, hasta el jueves.

Los usuarios se han mostrado especialmente indignados porque, si se convoca una huelga, esperan que se anuncie claramente que no habrá trenes o que se garantice el cumplimiento de los servicios mínimos. Consideran que la falta de información previa los deja sin margen de maniobra para organizar sus desplazamientos.

Miriam Desancho, usuaria del tren en Tàrrega, ha explicado que cada día coge el tren de las 7.01 horas para ir a Lleida a hacer prácticas, que empiezan en las 8.30. “Siempre llego tarde, a partir de las 9.00 horas. Hoy he ido al tren como cada día y la informadora me ha dicho que no había trenes; le acababan de informar porque en teoría había servicios mínimos”, ha relatado.

Desancho ha criticado que estas incidencias se tendrían que anunciar con antelación: “Creo que eso lo tienen que anunciar con un día de antelación. Ahora los autobuses estarán muy llenos y, si no ponen a uno de refuerzo, la gente se quedará a tierra”.