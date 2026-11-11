La acusada de matar a su hija en Coll de Nargó cambia de letrado para ir a juicio

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| coll de nargó | La mujer acusada de matar a su hija de 6 años en Coll de Nargó el 9 de noviembre de 2024 habría renunciado a su defensa cuando el juicio solo está pendiente de la elección del jurado, según publicó ayer el Diari d’Andorra. Al parecer, la mujer ha renunciado a su abogado, que, según fuentes cercanas, quería evitar el juicio e intentar llegar a un acuerdo, algo con lo que la acusada rechaza, según las mismas fuentes. La vista se deberá celebrar con jurado popular en la Audiencia de Lleida y la acusada podría enfrentarse a entre 20 y 25 años de prisión.

La mujer, de 47 años, se encuentra actualmente en la prisión de Girona después de varios traslados por diferentes centros de Catalunya, según el citado diario. La mujer fue detenida por los Mossos d’Esquadra acusada de matar a su hija de seis años después de localizar el cuerpo de la pequeña en Coll de Nargó, dos días después de que desaparecieran. Ambas residían en Sant Julià de Lòria, en Andorra. Las pruebas toxicológicas determinaron que la niña había muerto por ingesta de medicamentos.