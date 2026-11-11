Agua teñida de verde en los lagos del Pirineo leridano: ¿qué les hace reducir la transparencia?

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Se está dando un cambio químico en los lagos del Pirineo, que ya no serán tan transparentes. Ahora son más verdes”, explica Esperança Gacia, investigadora del CEAB (Centro de Estudios Avanzados de Blanes) y autora, junto con Eric Baqué-Díaz, de la misma entidad del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), de un estudio pionero que ha permitido calibrar los efectos del cambio climático en 30 estanys ubicados a altitudes de 1.619 a 2.368 metros, la mayoría de ellos en Lleida y Andorra, y que ha publicado la revista científica Freshwater Biology. El estudio ha permitido constatar modificaciones de ese tipo en las casi cuatro décadas transcurridas entre el periodo 1987-1988 y el de 2017 a 2023.

“La alta montaña es un espacio muy sensible y poco antropizado que permite detectar cambios muy sutiles”, anota Gacia, que señala los vectores clave. El aumento de la temperatura, paralelo a una racha de 67 noches tropicales en el llano, calienta el agua, recorta la presencia de hielo y favorece la fotosíntesis a mayor profundidad. La reducción del manto nival tiene un efecto similar. Y la mayor frecuencia de llegada de polvo sahariano por la reubicación de los anticiclones eleva el depósito de arena sobre nieve y agua, lo que cambia el color y aumenta la aportación de fósforo, que potencias algunas especies.

En el agua ha aumentado la alcalinidad, la conductividad y la concentración de iones principales, “lo que sugiere una intensificación de la meteorización de las rocas y la deposición de polvo”, señala el estudio, a lo que se suma una reducción del nitrógeno disuelto y un aumento del fósforo. Y las comunidades de plantas acuáticas han experimentado en ese periodo “cambios composicionales significativos” que “se explican mejor por cambios biogeoquímios a escala regional vinculados al cambio climático y a los aportes atmosféricos, más que por factores de estrés locales como la introducción de peces”.

Esos cambios consisten, sin aparecer ni desaparecer especies en el conjunto de los lagos, en la reducción o la proliferación de la presencia de algunas plantas (y también en la detección o la ausencia de otras) en estanys concretos.

“La riqueza total de macrófitas (plantas acuáticas) en toda la región se mantuvo relativamente estable”, concluye el informe del CEAB, que “subraya la utilidad de las comunidades de macrófitas como indicadores ecológicos”.