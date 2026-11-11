Carles Porta repasa su trayectoria en el Nu Naked

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El periodista y creador del popular programa Crims, Carles Porta, protagonizó el pasado jueves una nueva sesión de las Nu Talks, el ciclo de conversaciones que organiza el establecimiento Nu Naked Coffee de Mollerussa. La actividad, celebrada el 5 de noviembre, correspondió a la novena edición de esta iniciativa cultural y contó con la participación de la periodista Anna Gómez. Porta repasó su trayectoria profesional, desde sus inicios en el diario SEGRE hasta convertirse en uno de los referentes del periodismo de sucesos y la narrativa criminal en Catalunya, gracias al éxito de Crims. Desde Nu Naked destacaron la oportunidad de acercar al público las experiencias de personalidades relevantes de la comarca.